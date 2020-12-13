اختيار المستشارة علا زكى لتمثيل النيابة فى محكمة طنطا التأديبية

تسلمت المستشارة علا أحمد زكي، وكيل عام أول عضو فرع الدعوى التأديبية، أمس السبت، مهام عملها في مباشرة إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية بطنطا.جدير بالذكر أن النيابة الإدارية تدخل ضمن تشكيل المحاكم التأديبية، لتباشر سلطة الاتهام أمام تلك المحاكم وفقا للقانون.ياتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال ترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية ودعمها في تولي المناصب القيادية في جميع محافظات الجمهورية.