ارتفاع إصابات كورونا في البرازيل لـ6.88 مليون

بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل 6.88 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت ساو باولو، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 181 ألفا و123.ووفقا للبيانات، تعافى 6.08 مليون حالة من المصابين بمرض "كوفيد- 19"، الذي يسببه فيروس كورونا.وتم تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البرازيل قبل نحو 41 أسبوعا.