رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 ديسمبر 2020 الموافق 28 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة المنصورة تطلق «جسور الخير 10» إلى أسيوط

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:16 م
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
عمرو الحوتى
طباعة
انطلقت اليوم الأحد قافلة جامعة المنصورة "جسور الخير (10)" متوجهة إلى محافظة أسيوط، لتقديم خدماتها الطبية والبيطرية والزراعية الشاملة إلى أهالي القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع جامعة أسيوط، في إطار حرص جامعة المنصورة على أداء دورها المُجتمعي وبما يُساهم في تحقيق أهداف مبادرة السيد رئيس الجمهورية بشأن توفير ونشر الرعاية الصحية في ربوع الجمهورية، واستمرارًا لسلسة قوافل جسور الخير الشاملة التي تتبناها جامعة المنصورة منذ عام 2018.

وودع الدكتور أشرف محمد عبد الباسط، رئيس الجامعة، أعضاء القافلة متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهمتهم، مؤكدا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا، حرصًا على صحتهم وصحة المواطنين.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن القافلة تضم عددًا من ذوي الخبرة في مجال الطب البشري بتخصصات (الجراحة العامة، اﻷوعية الدموية، المخ والأعصاب، الباطنة، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، الأسنان، الأطفال، الرمد، الأنف والأذن، الأشعة) لتوقيع الكشف على الأهالي وصرف الدواء بالمجان من الصيدلية المُرافقة للقافلة، وكذلك الطب البيطري لتوقيع الكشف على الحيوانات والطيور وتقديم العلاج بالمجان، فضلًا عن وجود قافلة زراعية لمتابعة المحاصيل وتقديم الإرشاد والتوعية للمزارعين حول كيفية حماية المحاصيل الزراعية من فتك الآفات الزراعية، وكذلك مشاركة فريق من مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة لتوزيع الهدايا على الأطفال وتقديم فقرات ترفيهية لهم.

وأضاف، أن قافلة جسور الخير (10) ستقدم خدماتها الشاملة بالقرى الأكثر فقرا واحتياجا في مراكز منفلوط والفتح وأبنوب وأبوتيج، ومن المقرر أن تستمر فعالياتها حتى مساء الخميس 17 ديسمبر الجاري، وتأتي تحت رعايته والدكتور طارق عبد الله الجمال، رئيس جامعة أسيوط، واللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ أسيوط، وبرئاسة الدكتور محمود محمد المليجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، والدكتورة مها كامل غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


موضوعات متعلقة

مرتضى منصور يصل مجلس الدولة لنظر طعون «الحل»

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

تجديد حبس «عنتيلة كفر الشيخ» 45 يومًا

مستشار الرئيس: مصر دخلت موجة كورونا الثانية

الصور

image description

ضبط مستريح نصب على الأهالي في دمياط

image description

«أسيوط» في اجتماع «التنمية المحلية» و«الصحة» لبحث مبادرة «المركزي»

image description

مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادات في أسيوط

image description

فى أسيوط.. 3 شباب جامعيين يكسرون القيود الاجتماعية وينشئون ورشتهم الخاصة

image description

محافظ أسيوط ينعى شيخ قسوس الكنيسة الإنجيلية بمصر

الأكثر قراءة

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

مرتضى منصور يصل مجلس الدولة لنظر طعون «الحل»

أمطار رعدية وعدم استقرار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل «الإنذار البحرى» (خاص)

مستشار الرئيس: مصر دخلت موجة كورونا الثانية

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

حظر التجمعات في رأس السنة بألمانيا

ثُلث مواطني بريطانيا لا يشجعون على تناول لقاح كورونا

كورونا يعلق الجولات السياحية في كوريا الجنوبية

ألمانيا تخطط لإغلاق معظم المحال لاحتواء الوباء

أيام زمان

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

«أبو رجيلة» نجم الزمالك الذى اكتشف موهبته الغنائية صدفة

كواليس حرب خفية بين السندريلا وزبيدة ثروت في «الحب الضائع»

«مروا من هنا».. سلمى الشماع ترصد رحلتها مع نجوم الفن والإعلام

مقالات الرأي
بسنت حسن
مهرجان السولد أوت
ماجد حبته
مزايدات البرادعى
عمرو خالد
«المجيب».. إذا ألهمك الدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك
ماجد حبته
ماذا قال بوريطة؟
المزيد

الثقافة

فنان مصري يتسلم جائزة المجلس الهندي للعلاقات الثقافية حول كورونا

رئيس دار الكتب: لن نعيق مصلحة الموظفين.. وأرسلنا لائحتهم لـ«المالية»

«جاير أندرسون» يستضيف معرض الفنانين الصغار «الإبداع في زمن الكورونا»

صدور ترجمة جديدة لرواية «موت فى البندقية» لــ توماس مان