جامعة المنصورة تطلق «جسور الخير 10» إلى أسيوط

انطلقت اليوم الأحد قافلة جامعة المنصورة "جسور الخير (10)" متوجهة إلى محافظة أسيوط، لتقديم خدماتها الطبية والبيطرية والزراعية الشاملة إلى أهالي القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع جامعة أسيوط، في إطار حرص جامعة المنصورة على أداء دورها المُجتمعي وبما يُساهم في تحقيق أهداف مبادرة السيد رئيس الجمهورية بشأن توفير ونشر الرعاية الصحية في ربوع الجمهورية، واستمرارًا لسلسة قوافل جسور الخير الشاملة التي تتبناها جامعة المنصورة منذ عام 2018.وودع الدكتور أشرف محمد عبد الباسط، رئيس الجامعة، أعضاء القافلة متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهمتهم، مؤكدا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا، حرصًا على صحتهم وصحة المواطنين.وأشار رئيس الجامعة إلى أن القافلة تضم عددًا من ذوي الخبرة في مجال الطب البشري بتخصصات (الجراحة العامة، اﻷوعية الدموية، المخ والأعصاب، الباطنة، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، الأسنان، الأطفال، الرمد، الأنف والأذن، الأشعة) لتوقيع الكشف على الأهالي وصرف الدواء بالمجان من الصيدلية المُرافقة للقافلة، وكذلك الطب البيطري لتوقيع الكشف على الحيوانات والطيور وتقديم العلاج بالمجان، فضلًا عن وجود قافلة زراعية لمتابعة المحاصيل وتقديم الإرشاد والتوعية للمزارعين حول كيفية حماية المحاصيل الزراعية من فتك الآفات الزراعية، وكذلك مشاركة فريق من مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة لتوزيع الهدايا على الأطفال وتقديم فقرات ترفيهية لهم.وأضاف، أن قافلة جسور الخير (10) ستقدم خدماتها الشاملة بالقرى الأكثر فقرا واحتياجا في مراكز منفلوط والفتح وأبنوب وأبوتيج، ومن المقرر أن تستمر فعالياتها حتى مساء الخميس 17 ديسمبر الجاري، وتأتي تحت رعايته والدكتور طارق عبد الله الجمال، رئيس جامعة أسيوط، واللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ أسيوط، وبرئاسة الدكتور محمود محمد المليجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، والدكتورة مها كامل غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.