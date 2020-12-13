مصر للطيران تسير 48 رحلة دولية بمطار القاهرة غدًا

تسير مصر للطيران بمطار القاهرة الدولى غدا 48 رحلة دولية، و8 رحلات داخلية و11 رحلة شحن جوى، لنقل 4000 راكب.وتسير الرحلات الدولية إلى كل من دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، چوبا، بغداد، أكرا، لندن، الدمام، باريس، أمستردام، كوبنهاجن، فرانكفورت، البحرين، جدة، المدينة المنورة، الرياض، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، اربيل، والرحلات الداخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.