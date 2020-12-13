رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 ديسمبر 2020 الموافق 28 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر للطيران تسير 48 رحلة دولية بمطار القاهرة غدًا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:16 م
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
طباعة
تسير مصر للطيران بمطار القاهرة الدولى غدا 48 رحلة دولية، و8 رحلات داخلية و11 رحلة شحن جوى، لنقل 4000 راكب.

وتسير الرحلات الدولية إلى كل من دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، چوبا، بغداد، أكرا، لندن، الدمام، باريس، أمستردام، كوبنهاجن، فرانكفورت، البحرين، جدة، المدينة المنورة، الرياض، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، اربيل، والرحلات الداخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

موضوعات متعلقة

عودة «السيناريو الأسود».. الصين تعيد عزل مدينة بعد رصد إصابة بـ«كورونا»

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

العثور على طالبة شبرا المختفية: التحريات تكشف اللغز

تجديد حبس «عنتيلة كفر الشيخ» 45 يومًا

الصور

image description

ضبط مستريح نصب على الأهالي في دمياط

image description

«أسيوط» في اجتماع «التنمية المحلية» و«الصحة» لبحث مبادرة «المركزي»

image description

مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادات في أسيوط

image description

فى أسيوط.. 3 شباب جامعيين يكسرون القيود الاجتماعية وينشئون ورشتهم الخاصة

image description

محافظ أسيوط ينعى شيخ قسوس الكنيسة الإنجيلية بمصر

الأكثر قراءة

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

مرتضى منصور يصل مجلس الدولة لنظر طعون «الحل»

أمطار رعدية وعدم استقرار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل «الإنذار البحرى» (خاص)

7 قتلى ومصابين بحادث تصادم فى الجيزة

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

حظر التجمعات في رأس السنة بألمانيا

ثُلث مواطني بريطانيا لا يشجعون على تناول لقاح كورونا

كورونا يعلق الجولات السياحية في كوريا الجنوبية

ألمانيا تخطط لإغلاق معظم المحال لاحتواء الوباء

أيام زمان

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

«أبو رجيلة» نجم الزمالك الذى اكتشف موهبته الغنائية صدفة

كواليس حرب خفية بين السندريلا وزبيدة ثروت في «الحب الضائع»

«مروا من هنا».. سلمى الشماع ترصد رحلتها مع نجوم الفن والإعلام

مقالات الرأي
بسنت حسن
مهرجان السولد أوت
ماجد حبته
مزايدات البرادعى
عمرو خالد
«المجيب».. إذا ألهمك الدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك
ماجد حبته
ماذا قال بوريطة؟
المزيد

الثقافة

فنان مصري يتسلم جائزة المجلس الهندي للعلاقات الثقافية حول كورونا

رئيس دار الكتب: لن نعيق مصلحة الموظفين.. وأرسلنا لائحتهم لـ«المالية»

«جاير أندرسون» يستضيف معرض الفنانين الصغار «الإبداع في زمن الكورونا»

صدور ترجمة جديدة لرواية «موت فى البندقية» لــ توماس مان