الإمارات وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك

بحث سفير الإمارات بموريتانيا، حمد غانم المهيري، مع وزير المياه والصرف الصحي الموريتاني، سيد أحمد ولد محمد، وزير العلاقات الثنائية وسبل دعمها على كافة الأصعدة.وأضاف «المهيري»، في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات «وام»، اليوم الأحد، أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات ذات الأهمية المشتركة، وخصوصًا في مجال المياه.