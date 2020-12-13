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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توصيل الغاز الطبيعى لـ21 ألف أسرة فى بنى سويف

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 04:08 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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تلقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، تقريرًا من شركة وادي النيل للغاز، بخصوص الموقف التنفيذي لمشروع توصيل خدمة الغاز الطبيعى خلال شهر أكتوبر الماضي، والذي تضمن الإشارة إلى استمرار الزيادة فى توصيل خدمة الغاز الطبيعى للعديد من المنشآت والمصانع والوحدات السكنية والمخابز والمنشآت التجارية والصناعية بدائرة المحافظة.

وقال محافظ بني سويف، إنه وبحسب التقرير، فقد تم "خلال أكتوبر 2020" توصيل الخدمة لعدد 2634 عميلا منزليا جديدًا، ليصل إجمالي العملاء المشتركين في الخدمة "خلال العام الحالي2020" إلى 21 ألف و12 مشترك، وبذلك يبلغ العدد الإجمالي للعملاء المنزليين الذين يعملون بالغاز الطبيعى في كل مراكز ومدن المحافظة ( 187 ألفا و104) مشتركين.

وبلغ عدد الأسر المخدومة بشبكات الغاز الطبيعي 118 ألفا و138 أسرة بمركز ومدينة بني سويف، و21 ألفا و246 أسرة بمركز ومدينة الواسطى، و18 ألفا و529 أسرة بمركز ومدينة ناصر، و22 ألفا و58 أسرة بمركز ومدينة الفشن، و7 آلاف و133 أسرة بمركز ومدينة سمسطا، بإجمالي 187104 وبمتوسط استهلاك يقدر بـ360 مترمكعب من الغاز "للأسرة الواحدة" سنويًا.

وأشار التقرير إلى أنه تُجرى حاليا أعمال توصيل الغاز إلى منطقة بياض العرب وقرية الشيخ علي شرق النيل، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع توصيل الخدمة لبعض العملاء الجدد بمنطقة الأحياء الجديدة شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة وأيضا مشروعات توصيل الغاز بمدن الواسطى الفشن، ببا، وسمسطا بجانب قرى الشناوية بناصر والفنت بالفشن وسدس الأمراء في ببا، وإهناسيا المدينة، فضلًا عن مشروع توصيل الخدمة لقرى الزرابي والدوية مركز بني سويف.

وأكد محافظ بني سويف على أهمية متابعة ملف توصيل خدمة الغاز الطبيعي، والذي يأتي ضمن المشروعات المتكاملة والخطوات العملية لتفعيل مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحسين مستوى المعيشة.

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