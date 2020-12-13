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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بوتين» يوبّخ الحكومة الروسية: البطالة تتزايد وأنتم تحدثوني عن قصص خرافية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:14 م
بوتين
بوتين
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن استيائه أمام وزراء الحكومة، من تراجع دخول السكان، وتزايد البطالة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مشيرًا إلى أن ما يحدث في هذه المجالات «ليس مزحة».

وقال بوتين - في تصريحات اليوم الأحد، نقلتها وكالة أنباء نوفوستي الروسية -: «لقد انخفض الدخل الحقيقي المتاح للسكان بنسبة 4.3 %، وارتفعت أسعار السكر لأكثر من 71%، والمواطنون باتوا يضعون قيودًا على استهلاكهم؛ لأنهم لا يمتلكون المال لشراء الطعام الأساسي».

وأضاف مخاطبا وزراء الحكومة الروسية:«أين أنتم، وأين تنظرون؟ هذه ليست مزحة»، متابعا: «في ظل الظروف التي تتزايد فيها البطالة، وتقل فيها الدخول، وتصبح المنتجات الأساسية أكثر تكلفة، أنتم تجلسون وتحدثوني عن قصص خرافية عما ستفعلون مستقبلًا».

يُذكر أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أعلن قبل أيام أنه سيتابع شخصيا مسألة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلاد، وكلف بإعداد معايير اتفاقيات؛ للحد من ارتفاع الأسعار.

يُشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد كلف، في وقت سابق، باتخاذ تدابير؛ للحد من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.

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