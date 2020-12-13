رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 ديسمبر 2020 الموافق 28 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بدون حضور.. إيبارشية ملوى تنظم تسبحة كيهك

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 04:12 م
الأنبا ديمتريوس
الأنبا ديمتريوس
تريزة شنودة
طباعة
أطلقت إيبارشية ملوي، بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا ديمتريوس، أسقف الإيبارشية، مساء أمس، صلوات تسبحة كيهك، والتي بثتها عبر تقنية البث المباشر.

واقتصرت الصلوات على عدد محدود من الكهنة والشمامسة، دون حضور من أقباط الكنيسة، وذلك للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أعلنت تعليق خدمة مدارس الأحد والأنشطة الكنسية والاجتماعات الروحية، بكنائس القاهرة والإسكندرية؛ نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا.

وأشارت الكنيسة، في بيان لها، إلى أنه تقرر أيضًا تعليق خدمة القداسات، ويمكن للكهنة القيام بقداس واحد فقط أسبوعيًا، بمشاركة ما لا يزيد عن 5 شمامسة فقط.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حزب الغد: موسى مصطفى هو من اعتذر عن المشاركة في انتخابات «الشيوخ»

مصادر: القبض على وزير النقل فى حكومة الإخوان

تجديد حبس «عنتيلة كفر الشيخ» 45 يومًا

السيسى يوجه بالبدء الفورى فى إنشاء معامل الفحص المركزية بالموانئ

الصور

image description

«أسيوط» تستقبل وفد جامعة المنصورة قبل انطلاق «قافلة جسور» غدا

image description

ضبط مستريح نصب على الأهالي في دمياط

image description

«أسيوط» في اجتماع «التنمية المحلية» و«الصحة» لبحث مبادرة «المركزي»

image description

مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادات في أسيوط

image description

فى أسيوط.. 3 شباب جامعيين يكسرون القيود الاجتماعية وينشئون ورشتهم الخاصة

الأكثر قراءة

القصة الكاملة للطفلة «ميرا» التى أمر السيسى بعلاجها

اعتماد نتيجة الطلبة المقبولين بكلية الشرطة

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

السيسى يوجه بالبدء الفورى فى إنشاء معامل الفحص المركزية بالموانئ

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

المتحدث الرسمي لـ«النواب» يحضر مع «منصور» جلسة حل مجلس الزمالك

منوعات

انتشار سرقة لوحات المقابر بفنزويلا بسبب الأزمة الاقتصادية

شركة بيونتيك: هذا موعد السيطرة على كورونا بالكامل

الصين: العثور على فيروس كورونا بعبوات لحم خنزير من الأرجنتين

موعد بداية فصل الشتاء 2020 رسمياً في مصر

أيام زمان

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

«أبو رجيلة» نجم الزمالك الذى اكتشف موهبته الغنائية صدفة

كواليس حرب خفية بين السندريلا وزبيدة ثروت في «الحب الضائع»

«مروا من هنا».. سلمى الشماع ترصد رحلتها مع نجوم الفن والإعلام

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لى بالك إنت (9)
بسنت حسن
مهرجان السولد أوت
ماجد حبته
مزايدات البرادعى
عمرو خالد
«المجيب».. إذا ألهمك الدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك
المزيد

الثقافة

«الحب في زمن الكورونا» ديوان شعري لمحمد دياب غزاوي

وزيرة الثقافة تشهد مسرحية «سيد درويش» بمسرح البالون غدا

فنان مصري يتسلم جائزة المجلس الهندي للعلاقات الثقافية حول كورونا

رئيس دار الكتب: لن نعيق مصلحة الموظفين.. وأرسلنا لائحتهم لـ«المالية»