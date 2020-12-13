بدون حضور.. إيبارشية ملوى تنظم تسبحة كيهك

أطلقت إيبارشية ملوي، بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا ديمتريوس، أسقف الإيبارشية، مساء أمس، صلوات تسبحة كيهك، والتي بثتها عبر تقنية البث المباشر.واقتصرت الصلوات على عدد محدود من الكهنة والشمامسة، دون حضور من أقباط الكنيسة، وذلك للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أعلنت تعليق خدمة مدارس الأحد والأنشطة الكنسية والاجتماعات الروحية، بكنائس القاهرة والإسكندرية؛ نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا.وأشارت الكنيسة، في بيان لها، إلى أنه تقرر أيضًا تعليق خدمة القداسات، ويمكن للكهنة القيام بقداس واحد فقط أسبوعيًا، بمشاركة ما لا يزيد عن 5 شمامسة فقط.