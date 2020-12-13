ضبط مستريح نصب على الأهالي في دمياط

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة شربين، من إلقاء القبض على أحد المتهمين في قضية تجميع أموال من أهالي كفور الغاب التابعة لمركز كفر سعد بدمياط، بحجة توظيفها، ومن ثم لاذوا بالفرار وقاموا بالنصب على الأهالي.تم القبض على المتهم ويدعى ا. ا، ؛ وتم التحفظ عليه بمركز شربين، وتحرير محضر شرطي بالواقعة تمهيدا لعرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق معه.