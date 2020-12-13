آخرها «سينوفارم».. رحلة لقاحات كورونا في مصر (خريطة تفاعلية)

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اجتاح فيروس كورونا المستجد كافة دول العالم، وهو فيروس جديد لم تقابله البشرية من قبل، لذا عكفت كل الدول على إيجاد لقاحات تحاول إيقاف تأثيره على البشر، بعد راح ضحيته مئات الآلاف، ولا يزال ملايين المصابين في انتظار العلاج المنقذ لما هم فيه من ألم ومعاناة، وكان آخرها هو لقاح "سينوفارم" الصيني المنشأ.و بالأمس، أكدت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، أنه يتم إجازة اللقاحات عقب الانتهاء من مختلف الأبحاث، لافتة إلى أن لقاح "سينوفارم" تم تجريبه في أكثر من 6 دول بينهم مصر على 45 ألف متطوعا، وعقب التحقق من فعاليته وأمانه سيحصل على موافقة الطوارئ وفقًا لما أجازته منظمة الصحة العالمية.ومن خلال استخدام أداة "StoryMap" قمنا برصد رحلة مصر مع اللقاحات التي يتم تطويرها في دول العالم خلال الفترة الماضية، والتي نجحت في تسجيل لقاح خاص بها في منظمة الصحة العالمية، كأحد اللقاحات المعترف بها، لتشارك في سبق العالم في محاربة فيروس كورونا المستجد.