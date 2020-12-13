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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الحكومة تكشف حقيقة تداول منتجات غذائية «فاسدة» بالأسواق

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:23 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول تداول منتجات غذائية فاسدة بالأسواق.

وقال المركز، في بيان اليوم الأحد، إنه تم التواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أي منتجات غذائية فاسدة بالأسواق، وأن المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تمامًا، ومُطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية، وتخضع لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال سحب عينات منها وفحصها بالمعامل المعتمدة التابعة للهيئة؛ للتحقق من مدى سلامة المواد الخام المستخدمة سواء كانت المحلية أو المستوردة.

وفي سياق متصل، يتم شن حملات تفتيشية دورية على كافة أسواق المواد الغذائية؛ للوقوف على مدى صلاحية المنتجات، ولضمان مطابقتها المعايير والاشتراطات الدولية، كما يتم تطبيق برامج لمراقبة الملوثات المختلفة بالغذاء؛ للتأكد من جودته وسلامته ومدى مطابقته للمواصفات القياسية المُتفق عليها.

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