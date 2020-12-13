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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في هونج كونج لـ7541

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:08 م
كورونا في هونج كونج
كورونا في هونج كونج
وكالات
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أكدت السلطات الصحية 95 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في هونج كونج الآن إلى 7541 حالة، طبقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية ومقرها هونج كونج.

وتوفيت أيضا امرأة 42 عاما جراء إصابتها بالفيروس، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 117 شخصا.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة، 41 حالة لم يتم تعقبها، وهو أعلى رقم من نوعه منذ بدء الموجة الرابعة من الوباء في منتصف الشهر الماضي وثلاث حالات، قادمة من الخارج. وأظهر حوالي 70 شخصا أيضا نتائج إيجابية أولية للفيروس.

ومن المتوقع عودة 20 ألف مواطن قادمين من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى خلال موسم الأعياد إلى هونج كونج.

وتشير تقديرات إلى أن من بين القادمين نحو 4ر0 % أو نحو 80 شخصا، قد يكونوا مصابين بفيروس كورونا، وما يتراوح ما بين 5ر2 و5% ربما يكونوا حاملين للمرض ولكن لم تظهر عليهم أعراض، ولن يتم اكتشاف إصابتهم من خلال الاختبارات التي تجرى في المطارات.

وثمة مطالب بتعزيز إجراءات السيطرة على العدوى في مطار هونج كونج.

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