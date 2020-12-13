اليوم.. «المركزي» يطرح أذون خزانة بقيمة 16.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 16.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 6.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، والطرح الثاني 10 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا.وتتوقع وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى ما يمثل 83%، من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.