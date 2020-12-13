الأنبا بفنوتيوس يترأس القداس الإلهي بكاتدرائية مخلص العالم

ترأس الأنبا بفنوتيوس، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسمالوط، اليوم الأحد، صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية مخلص العالم.وشاركه في صلوات القداس الإلهي، عدد من كهنة الكاتدرائية والأقباط مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أعلنت تعليق خدمة مدارس الأحد والأنشطة الكنسية والاجتماعات الروحية، بكنائس القاهرة والإسكندرية؛ نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.وأشارت الكنيسة، في بيان لها، إلى أنه تقرر أيضًا تعليق خدمة القداسات، ويمكن للكهنة القيام بقداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد عن 5 شمامسة فقط.