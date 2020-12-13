الغضبان يتفقد خطوط الإنتاج الجديدة بمصنع بيراميدز لإطارات السيارات

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأحد، سير العمل بخطوط الإنتاج الجديدة بمصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، رافقه خلالها اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية، وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب ورئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لإطارات السيارات.واستعرض محافظ بورسعيد آخر مستجدات العمل بالخطوط الجديدة لإنتاج إطارات السيارات، مشيدا بكفاءة العمل وجودة الإنتاج الذى يتميز به مصنع إنتاج إطارات السيارات والذى يعد من الكيانات الصناعية الرائدة فى الشرق الأوسط.وأطلع اللواء عادل الغضبان، على أقسام الإنتاج والتصنيع، واستمع لشرح موجز عن سير العمل بالخطوط الجديدة والمعدات المستخدمة فى الصناعة.ومن جانبه، أشاد اللواء عادل الغضبان بمستوى تنفيذ المصنع والذى يعتبر صرح صناعى عظيم، ومن المشروعات العملاقة التى شهدتها بورسعيد مؤخرا نظرا لكونه مصمم على أعلى مستوى من التجهيزات الإنشائية والصناعية، ويوفر أعلى درجة من الأمان والراحة للعاملين داخله، والمقام على مقاييس عالمية، ووجه بتوفير كافة سبل الراحة للعاملين وتحقيق أعلى درجات من السلامة والإجراءات الاحترازية خاصة فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد.يذكر أن مصنع ببراميدز لإنتاج إطارات السيارات والدارجه النارية يقام على مساحة 75 ألف متر مربع، باستثمارات أكثر من 3 مليارات جنيه،، ويعد الأول من نوعه فى مصر لإنتاج إطارات النقل، ويوفر اكثر من 5000 فرصة عمل مع اكتمال مراحله بجانب تدريب العاملين به على يد خبراء من ألمانيا.ويتم تصدير إنتاجه إلى دول المغرب وتونس والعراق والسودان وأمريكا بالإضافة إلى السوق المحلي.