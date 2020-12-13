رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 ديسمبر 2020 الموافق 28 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الغضبان يتفقد خطوط الإنتاج الجديدة بمصنع بيراميدز لإطارات السيارات

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:05 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأحد، سير العمل بخطوط الإنتاج الجديدة بمصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، رافقه خلالها اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية، وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب ورئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لإطارات السيارات.

واستعرض محافظ بورسعيد آخر مستجدات العمل بالخطوط الجديدة لإنتاج إطارات السيارات، مشيدا بكفاءة العمل وجودة الإنتاج الذى يتميز به مصنع إنتاج إطارات السيارات والذى يعد من الكيانات الصناعية الرائدة فى الشرق الأوسط.

وأطلع اللواء عادل الغضبان، على أقسام الإنتاج والتصنيع، واستمع لشرح موجز عن سير العمل بالخطوط الجديدة والمعدات المستخدمة فى الصناعة.

ومن جانبه، أشاد اللواء عادل الغضبان بمستوى تنفيذ المصنع والذى يعتبر صرح صناعى عظيم، ومن المشروعات العملاقة التى شهدتها بورسعيد مؤخرا نظرا لكونه مصمم على أعلى مستوى من التجهيزات الإنشائية والصناعية، ويوفر أعلى درجة من الأمان والراحة للعاملين داخله، والمقام على مقاييس عالمية، ووجه بتوفير كافة سبل الراحة للعاملين وتحقيق أعلى درجات من السلامة والإجراءات الاحترازية خاصة فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن مصنع ببراميدز لإنتاج إطارات السيارات والدارجه النارية يقام على مساحة 75 ألف متر مربع، باستثمارات أكثر من 3 مليارات جنيه،، ويعد الأول من نوعه فى مصر لإنتاج إطارات النقل، ويوفر اكثر من 5000 فرصة عمل مع اكتمال مراحله بجانب تدريب العاملين به على يد خبراء من ألمانيا.

ويتم تصدير إنتاجه إلى دول المغرب وتونس والعراق والسودان وأمريكا بالإضافة إلى السوق المحلي.

موضوعات متعلقة

مصادر: منع صفوان ثابت من السفر في «دعم الإخوان» قريبًا

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

أمطار رعدية وعدم استقرار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل «الإنذار البحرى» (خاص)

«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة حتى 40 سنة

الصور

image description

ضبط مستريح نصب على الأهالي في دمياط

image description

«أسيوط» في اجتماع «التنمية المحلية» و«الصحة» لبحث مبادرة «المركزي»

image description

مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادات في أسيوط

image description

فى أسيوط.. 3 شباب جامعيين يكسرون القيود الاجتماعية وينشئون ورشتهم الخاصة

image description

محافظ أسيوط ينعى شيخ قسوس الكنيسة الإنجيلية بمصر

الأكثر قراءة

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

مرتضى منصور يصل مجلس الدولة لنظر طعون «الحل»

أمطار رعدية وعدم استقرار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل «الإنذار البحرى» (خاص)

مستشار الرئيس: مصر دخلت موجة كورونا الثانية

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

حظر التجمعات في رأس السنة بألمانيا

ثُلث مواطني بريطانيا لا يشجعون على تناول لقاح كورونا

كورونا يعلق الجولات السياحية في كوريا الجنوبية

ألمانيا تخطط لإغلاق معظم المحال لاحتواء الوباء

أيام زمان

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

«أبو رجيلة» نجم الزمالك الذى اكتشف موهبته الغنائية صدفة

كواليس حرب خفية بين السندريلا وزبيدة ثروت في «الحب الضائع»

«مروا من هنا».. سلمى الشماع ترصد رحلتها مع نجوم الفن والإعلام

مقالات الرأي
بسنت حسن
مهرجان السولد أوت
ماجد حبته
مزايدات البرادعى
عمرو خالد
«المجيب».. إذا ألهمك الدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك
ماجد حبته
ماذا قال بوريطة؟
المزيد

الثقافة

فنان مصري يتسلم جائزة المجلس الهندي للعلاقات الثقافية حول كورونا

رئيس دار الكتب: لن نعيق مصلحة الموظفين.. وأرسلنا لائحتهم لـ«المالية»

«جاير أندرسون» يستضيف معرض الفنانين الصغار «الإبداع في زمن الكورونا»

صدور ترجمة جديدة لرواية «موت فى البندقية» لــ توماس مان