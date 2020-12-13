8977 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الأحد، عن تسجيل 8977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.ويبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس المستجد في بولندا، مليون و126 ألفا و700، وفقًا للزيادة الأخيرة، بحسب بيانات وكالة «بلومبرج» وجامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية.وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 188 حالة بـ«كورونا»، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 22 ألفًا و676 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.