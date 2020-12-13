مسابقة الطالب والطالبة المثاليين بجامعة حلوان 22 ديسمبر

تنظم إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان مسابقة الطالب والطالبة المثاليين، في التاسعة صباح يوم الثلاثاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٠ بمقر مجمع الفنون والثقافة بالحرم الجامعي.تقام المسابقة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية التي تساهم في تنمية مواهب وقدرات الطلاب لتعميق مفاهيم المثالية لديهم، وتشجيع مفهوم المنافسة الإيجابية بينهم.ويتنافس الطلاب في المسابقة في العديد من المهارات منها اللغة الأجنبية الأولى واللغة الاجنبية الثانية، والمظهر والشخصية، والمعلومات العامة، والمهارات، والدورات التدريبية السيرة الذاتية الشخصية، واللقاءات الطلابية داخليًا وخارجيًا، ويقوم بتحكيم المسابقة عددًا من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكليات المتخصصة ويرأس لجنة التحكيم أ.د محمد الدسوقي الأستاذ بكلية التربية.تعقد فعاليات مسابقة الطالب والطالبة المثاليين جامعة حلوان تحت إشراف راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، عصام زكي مدير إدارة النشاط الاجتماعي.