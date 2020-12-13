جامعة مطروح تعلن الكشوف المبدئية لانتخابات اتحاد الطلاب

أعلنت جامعة مطروح برئاسة الدكتور مصطفى النجار، اليوم الأحد، الكشوف المبدئية للمرشحين الراغبين في خوض انتخابات اتحاد الطلاب بكليات الجامعة، مؤكدًا على استمرار العمل بغرفة العمليات الرئيسية للإشراف على الانتخابات، والتي تُقام وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأكد الدكتور مصطفى النجار، مواصلة اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة، أعمالها في متابعة إجراءات الترشح والكشوف النهائية للطلاب المتقدمين، مشيرًا لسحب 367 طالبًا وطالبةً لاستمارات الترشح بكليات الجامعة المختلفة.جدير بالذكر أنه من المقرر أن يتم تلقي الطعون يوم الإثنين 14 ديسمبر، وفحصها في اليوم التالي مباشرة، وإعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 16 ديسمبر، وبدء الدعاية الانتخابية يوم الخميس 17 ديسمبر ولمدة 3 أيام، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر.وعلى أن تكون الإعادة فى اليوم التالى، كما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالى 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.