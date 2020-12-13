رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 ديسمبر 2020 الموافق 28 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة مطروح تعلن الكشوف المبدئية لانتخابات اتحاد الطلاب

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:55 م
الدكتور مصطفى النجار
الدكتور مصطفى النجار
ياسمين شعيب
طباعة
أعلنت جامعة مطروح برئاسة الدكتور مصطفى النجار، اليوم الأحد، الكشوف المبدئية للمرشحين الراغبين في خوض انتخابات اتحاد الطلاب بكليات الجامعة، مؤكدًا على استمرار العمل بغرفة العمليات الرئيسية للإشراف على الانتخابات، والتي تُقام وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور مصطفى النجار، مواصلة اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة، أعمالها في متابعة إجراءات الترشح والكشوف النهائية للطلاب المتقدمين، مشيرًا لسحب 367 طالبًا وطالبةً لاستمارات الترشح بكليات الجامعة المختلفة.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يتم تلقي الطعون يوم الإثنين 14 ديسمبر، وفحصها في اليوم التالي مباشرة، وإعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 16 ديسمبر، وبدء الدعاية الانتخابية يوم الخميس 17 ديسمبر ولمدة 3 أيام، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر.

وعلى أن تكون الإعادة فى اليوم التالى، كما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالى 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.

موضوعات متعلقة

أمطار رعدية وعدم استقرار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل «الإنذار البحرى» (خاص)

«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة حتى 40 سنة

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

مرتضى منصور يصل مجلس الدولة لنظر طعون «الحل»

الصور

image description

ضبط مستريح نصب على الأهالي في دمياط

image description

«أسيوط» في اجتماع «التنمية المحلية» و«الصحة» لبحث مبادرة «المركزي»

image description

مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادات في أسيوط

image description

فى أسيوط.. 3 شباب جامعيين يكسرون القيود الاجتماعية وينشئون ورشتهم الخاصة

image description

محافظ أسيوط ينعى شيخ قسوس الكنيسة الإنجيلية بمصر

الأكثر قراءة

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

مرتضى منصور يصل مجلس الدولة لنظر طعون «الحل»

أمطار رعدية وعدم استقرار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل «الإنذار البحرى» (خاص)

مستشار الرئيس: مصر دخلت موجة كورونا الثانية

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

حظر التجمعات في رأس السنة بألمانيا

ثُلث مواطني بريطانيا لا يشجعون على تناول لقاح كورونا

كورونا يعلق الجولات السياحية في كوريا الجنوبية

ألمانيا تخطط لإغلاق معظم المحال لاحتواء الوباء

أيام زمان

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

«أبو رجيلة» نجم الزمالك الذى اكتشف موهبته الغنائية صدفة

كواليس حرب خفية بين السندريلا وزبيدة ثروت في «الحب الضائع»

«مروا من هنا».. سلمى الشماع ترصد رحلتها مع نجوم الفن والإعلام

مقالات الرأي
بسنت حسن
مهرجان السولد أوت
ماجد حبته
مزايدات البرادعى
عمرو خالد
«المجيب».. إذا ألهمك الدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك
ماجد حبته
ماذا قال بوريطة؟
المزيد

الثقافة

فنان مصري يتسلم جائزة المجلس الهندي للعلاقات الثقافية حول كورونا

رئيس دار الكتب: لن نعيق مصلحة الموظفين.. وأرسلنا لائحتهم لـ«المالية»

«جاير أندرسون» يستضيف معرض الفنانين الصغار «الإبداع في زمن الكورونا»

صدور ترجمة جديدة لرواية «موت فى البندقية» لــ توماس مان