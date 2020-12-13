حظر التجمعات في رأس السنة بألمانيا

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، حظر التجمع والاحتشاد في ليلة رأس السنة على مستوى ألمانيا.وتعقد ميركل اجتماعا مع رؤساء ووزراء الولايات الفيدرالية الـ16 اليوم، لمناقشة إجراءات جديدة لمكافحة وباء كورونا.. وقد أسفرت هذه المشاورات أيضا عن قرار بحظر بيع الألعاب النارية قبل رأس السنة.