«قومي المرأة» يفتتح معرض «حمايتك في قانونك»

ينظم المجلس القومي للمرأة معرض "حمايتك في قانونك"، والذي تنظمه لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس في إطار حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، غدا الإثنين، بحضور الدكتوره مايا مرسي، رئيس المجلس، وأعضاء المجلس، وأعضاء لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان.ومن المقرر أن تلقي الدكتورة مايا مرسي، كلمة بهذه المناسبة، كما ستلقى النائبة الدكتورة هبه هجرس كلمة تشرح فيها فكره المعرض.