أذربيجان تُعلن مقتل 4 من جنودها في اشتباكات بقره باغ
الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:05 م
وكالاتطباعة
أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الأحد، أن أربعة جنود أذربيجانيين قُتلوا عندما تعرضت وحداتهم لهجوم في مناطق متاخمة لإقليم ناجورنو قره باغ المنشق.
وقالت السلطات في أرمينيا إن 6 جنود أرمن أصيبوا في هجوم عسكري أذربيجاني، على حد قولها.
وجاء إعلان باكو ويريفان عن مقتل وإصابة جنود، بينما تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك اتفاق لوقف إطلاق النار تم بوساطة روسية.
وقالت السلطات في أرمينيا إن 6 جنود أرمن أصيبوا في هجوم عسكري أذربيجاني، على حد قولها.
وجاء إعلان باكو ويريفان عن مقتل وإصابة جنود، بينما تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك اتفاق لوقف إطلاق النار تم بوساطة روسية.