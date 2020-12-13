الدفاع الروسية ترصد 37 انتهاكًا للهدنة في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا رصد 37 انتهاكا للهدنة خلال 24 ساعة الماضية. في محافظات حلب (4)، واللاذقية (11)، وإدلب (16)، وحماة (6).وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة أعلن بدوره عن رصد 7 انتهاكات للهدنة في سوريا خلال الساعات الأخيرة، ولم يحدد البيان الأماكن التي رصد فيها الجانب التركي هذه الانتهاكات في الأراضي السورية.