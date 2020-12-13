6 وفيات و406 إصابات جديدة بكورونا في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن تسجيل 6 وفيات و406 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.وأشارت الوزارة، في موجز التقرير اليومي للفيروس، إلى تسجيل 700 حالة تعاف جديدة من مصابي كورونا.وأضافت أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 28345 إصابة، من بينها 9308 حالات نشطة، و18843 حالة تعاف، و194 وفاة.وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفيات بلغ 374 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 187 حالة.