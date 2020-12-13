زلزال بقوة 3.3 ريختر يضرب إزمير التركية

ضرب زلزال بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، عددا من المناطق التركية الواقعة على خليج كوشاداسي بمدينة إزمير، المطلة على بحر إيجة، مجددا.وأوضح مرصد قانديلي التركي للزلازل، أن الزلزال وقع، صباح اليوم، على عمق 7.2 كيلومتر من سطح الأرض.وشهدت مدينة إزمير زلزالا عنيفا نهاية أكتوبر الماضي، تبعته مئات الهزات الارتدادية، أسفرت عن مصرع 116 شخصا، وسقوط عشرات المباني، فضلا عن وجود عشرات العالقين تحت الأنقاض.