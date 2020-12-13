إجمالي إصابات كورونا في عُمان يتخطى 126 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة في عُمان أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 126240 إصابة.وأضافت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء عُمان، اليوم الأحد، أن حالات الوفيات بلغت 1471 حالة بنسبة 1.16% والمتعافين 118048 شخصا، لتصل نسبة الشفاء إلى 93.5%.وأوضحت أن عدد الموجودين بالمستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 10 حالات، ليصل الإجمالي إلى 115 حالة، وفي العناية المركزة 57 حالة.