«وداعًا للتهميش».. «فصول متعددي الإعاقة» ثمار رحلة الرئيس مع ذوي الهمم

- حياة جديدة



- تجربة فريدة من نوعها



- طاقة أمل



- تأمين صحي شامل



في منتصف 2017، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أن 2018 سيكون عام ذوي الاحتياجات الخاصة، مخصصًا 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لأجل دعم ذوي الهمم، وتوفير كل السُبل المعيشية الخاصة بهم.بعد عامين من هذ الإعلان نضحت أحد ثمار رحلة الرئيس في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، والذين كان من ضمنهم فئة ظلت مهمشة لسنوات طويلة، وهي فئة متعددي الإعاقة أي الأشخاص الذين يجمعون بين إعاقتين (بصري سمعي - بصري توحد - سمعي توحد - بصري شلل دماغي - سمعي شلل دماغي).وكانت أحد مظاهر التهميش التي تعاني منها فئة متعددي الإعاقة، هي حرمانهم من التعليم بسبب القرارات الوزارية المنظمة للتربية الخاصة حيث كانت توجد بها قوانين تمنع وجود إعاقتين في مدرسة واحدة مما حرم فئة متعددي الإعاقة من التعليم لسنوات طويلة.إلا أنه تم التغلب على تلك الأزمة من خلال قرار وزارة التربية والتعليم في منتصف عام 2019، بإنشاء فصول ملحقة بمدارس النور للمكفوفين ومدارس الأمل للصم للطلاب متعددي الإعاقة، بهدف تأهيلهم وتعليمهم بما يتوافق مع قدراتهم ودمجهم في المجتمع وهي التجربة الفريدة على مستوى العالم العربي.وبالفعل تم افتتاح 6 فصول من ضمن 10 من المقرر افتتاحهم آخر العام، بموجب 4 فصول في القاهرة، وفصل في بني سويف وفصل في مدينة بنها بالقليوبية، ولم يدخل الخدمة منهم سوى فصل بالقاهرة وفصلي بنها وبني سويف، فهي الفصول التي استقبلت الطلاب هذا العام بالفعل وبدأت المرحلة التعليمية.في منتصف فبراير الماضي تم افتتاح فصل متعددي الإعاقة لأول مرة بمدينة بني سويف بالصعيد، ومنذ أسابيع قليلة بدأ انتظام الدراسة به، بعد استيفاء أولياء أمور الطلاب متعددي الإعاقة لكل الشروط من أجل إلحاق ابنائهم بها.الزهراء فاروق، إخصائية اجتماعية وإحدى مدرسي فصل متعددي الإعاقة بمدينة بني سويف، قالت: "منذ عام بدأت وزرة التربية والتعليم معنا التدريبات التي تجعلنا مؤهلين للتعامل مع الأطفال من متعددي الإعاقة، وكنّا 20 مدرسا وأخصائيا اجتماعيا وتم اختيار 10 فقط للتدريس في فصل متعددي الإعاقة ببني سويف".أوضحت فاروق أن الهدف من تلك الفصول أن الأطفال ذوي الإعاقتين كانوا لا يتم قبولهم في مدارس الدمج، وبالتالي يتلقون التعليم في المنزل، مشيرة إلى أن فصول متعددي الإعاقة وفرت لهم التعليم الذاتي إلى جانب العلاج على نفقة الدولة بموجب التأمين الصحي الذي يحصل عليه الطالب بمجرد التحاقه بالفصل.أضافت: "التدريب كان على يد متخصص من مدرسة بيركنز في أمريكا ليكون على أعلى مستوى، حتى نلتحق بفصل متعددي الإعاقة في مدرسة النور للتربية الفكرية، وتم جمع عدد من الأطفال داخل مراكز رعاية ذوي الهمم إلى جانب من تقدموا وإجراء اختبارات لهم تخص الآي كيو والتقارير الطبية من أجل اختيار من يستوفى الشروط".كشفت الزهراء عن أن الدراسة تعتمد على التعليم الخارجي وليس التعليم في صورته التقليدية، بحيث يتم تعليم الطفل كيفية الاعتماد على نفسه، والتكييف مع الإعاقتين التي يعاني منها، كي يستطيع التعاطي مع الحياة اليومية بدون والديه".وأضافت: "لا يوجد امتحانات في نهاية العام الدراسي مثل ما يحدث مع التعليم التقليدي، ويحصل الطالب فقط على شهادة تفيد التحاقه بأحد فصول متعددي الإعاقة سواء للمرحلة الأولى أو الثانية، حتى يستطيع التأهل والاستمرار في التعلم".نور عبدالمجيد، 27 عامًا، يعاني ابنها أمجد من إعاقتين سمعية وبصرية، لم يتحسن حاله رغم بلوغه سن العاشرة من عمره، أي أنه من المفترض أن يكون طالب بالصف الخامس الابتدائي، ولكن لم يتحقق ذلك بسبب حمله إعاقتين ودخوله ضمن فئة متعددي الإعاقة.قالت: "مدارس الدمج الحكومية والخاصة لا تقبل وجود إعاقتين في فصل واحد أو مدرسة واحدة، لأن طالب الإعاقتين يحتاج إلى مدرس خاص معه داخل الفصل بعكس الطالب ذوو الإعاقة الواحدة، لذلك ظل ابني بدون تعليم طوال تلك السنوات".أضافت عبد المجيد: "بمجرد أن سمعت عن فصول متعددي الإعاقة في بني سويف، استمريت في المتابعة حتى الافتتاح من أجل تقديم أوراق ابني التي تثبت إعاقته وأحقيته في الالتحاق بالفصل، وبالفعل تم اختياره ضمن 10 طلاب من متعددي الإعاقة".أوضحت أنها لمست تغيير في طريقة تعامل ابنها رغم التحاقه منذ أيام بفصل ذوي الإعاقة، وهو قدرته على الاعتماد على نفسه والتحرر من الأم والأب، مضيفة: "الفصل به 10 طلاب و10 مدرسين ولكل طالب مدرس يقوم بتعليمه التعامل اليومي في الحياة بما يتناسب مع إعاقته ولا يوجد مناهج أو تعليم تقليدي لهم".الدكتور هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للموهوبين والتربية الخاصة بوزارة التعليم، أوضحت أن خطة التعليم أنه بنهاية 2021 يكون تم افتتاح 10 فصول لمتعددي الإعاقة في كل محافظات مصر، لأنها تعد تجربة فريدة على مستوى العالم العربي، وسبقت بها مصر دول كثيرة.وأضافت أن وزارة التربية والتعليم، خصصت برامج كثيرة فى خطة تطوير التعليم لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة أبرزها دمج 59 ألفًا و390 طالبًا فى 12 ألفًا و600 مدرسة، وتعتبر فصول متعددي الإعاقة أحد أهم محاولات الدمج.وأشارت إلى أن تلك الفئة تعرضت للتهميش كثيرًا بسبب القرار الوزاري الذي كان ينظم العمل مع هذه الفئة من الطلاب كان قرار وزاري لعام 1990، وكان يمنع وجود إعاقتين داخل مدرسة واحدة، إلا إنه تم تعديله خلال عام 2017 أي بعد 28 عامًا من صدوره لتكون فصول متعددي الإعاقة هي أول ثمار تعديل ذلك القانون.وأوضحت أن الشروط والقبول يتم على مرحلتين، المرحلة الأولي منها أن يكون السن ست سنوات ويكون الحد الأقصى للبقاء في هذه المرحلة ١٤ عامًا، ويكون اجتياز المرحلة لكل طالب تبعًا لتخطيه المستويات التأهيلية داخل هذه المرحلة، مبينة أن المرحلة الثانية تبدأ بعد اجتياز الأولي، ويكون سن القبول بها من ١٤ إلى ٢١ عامًا كحد أقصى للسن ولا يشترط القبول بالمرحلتين المربع السكني.ومن أجل تعزيز ثقة الطلاب متعددي الإعاقة بنفسهم، كان فصلهم الخاص في مدينة بنها بالقليوبية، والذي بدأ العمل به هذا العام الدراسي، باستقباله 6 طلاب من متعددي الإعاقة، بموجب 9 مدرسين وإخصائيين جرى تدريبهم على التعامل مع متعددي الإعاقة.وفاء فهمي، إحدى مدرسي فصل بنها الخاص بمتعددي الإعاقة، إذ إنها تخرجت في كلية تربية خاصة إعاقة عقلية، قالت: "الطفل ذوو الإعاقتين لا يستطيع الاعتماد على نفسه في الحياة اليومية، ولكن تؤهله تلك الفصول التي لا تعتمد على المناهج الدراسية والتعليم التقليدي على كيفية الاعتماد على نفسه".أضافت: "بنعلمهم كيفية الاعتماد على النفس، وتنمية المهارات لأن أغلب ذوي الاحتياجات الخاصة لديهم مواهب ومتفوقين في شيء ما، فنقوم باستغلال ذلك الشيء أو الموهبة على يد المدرسين والمختصين المدربين، حتى يستطيع الاستمرار في حياته دون الاعتماد على أحد والتكييف مع إعاقته".أشارت إلى أن هناك بعض الدروس والحصص التي يقوم فيها المدرسين داخل فصول متعددي الإعاقة بالعمل على حاسة من الحواس الجيدة، مضيفة: "لو لديه إعاقة سمعية وبصرية نعتمد على الحركة، وإذا كانت الحركة نعتمد على اللمس أو السمع والكلام وهكذا، حتى يصبح لديه مهارة من خلال أحد تلك الحواس تؤهله وتسهل عليه التعامل اليومي".كشفت عن أن مدارس الدمج تختلف كليًا عن فصول متعددي الإعاقة، لأن الدمج لا بد أن يكون الطالب ذوو إعاقة واحدة، عكس فصول متعددي الإعاقة، مشيرة إلى أن طلاب الدمج لديهم مهارت أكثر تؤهلهم إلى دراسة المناهج التقليدية على عكس طلاب متعددي الإعاقة.تابعت: "فصول متعددي الإعاقة لديها نظام تعليم مهاري يعتمد على المهارات والتعامل اليومي للطفل والاعتماد على النفس، على عكس المدارس العادية أو مدارس الدمج التي تعتمد على نظام التعليم الأكاديمي التقليدي، بسبب مؤهلات الأطفال للتعامل مع ذلك النظام".ومن أهم مميزات فصول متعددي الإعاقة كما تؤكد وفاء، هي وجود تأمين صحي شامل للطفل، يكفل له العلاج على نفقة الدولة بموجب بطاقة تأمين صحي تستخرج له بمجرد التحاقه بأحد فصول ذوي الإعاقة في أي مدرسة على مستوى الجمهورية.ليس ذلك فحسب، بل أن بطاقة التأمين والالتحاق بفصول متعددي الإعاقة تضمن للطالب التعيين الحكومي باستغلال نسبة الـ10% بما يتناسب مع إعاقته، موضحة أن تلك التسهيلات تواجه الاستغلال الذي يتعرض له ذوي الاحتياجات الخاصة في مراكز التأهيل والعلاج".أضافت: "ومن الفروقات أيضًا أن الحضور اليومي ملزم في المدارس العادية لكن في فصول متعددي الإعاقة ليس مُلزم، ويتم تحديد الأيام بشكل صوري على حسب إعاقة الطفل ومواعيد أولياء الأمور، وحالته الصحية اليومية".أشارت إلى أن هناك مدرس لكل طفل أو أزيد لأن الفصل يحوي 5 أطفال ولكل طفل مكانه الخاص بمفرده، وهناك أماكن في حصص الدمج يجلس فيها الجميع، و9 مدرسين ما بين تربية بدنية وإخصائيين نفسيين واجتماعيين وإشارات من أجل الصم.نجوى إبراهيم، إحدى المستفيدات من فصل متعددي الإعاقة في بنها، بسبب نجلها الذي يعني من إعاقة سمعية وبصرية، والحقته بفصل متعددي الإعاقة من أجل بداية التعلم المهاري، بعدما علمت أن التعلم الأكاديمي لن يكون متاحًا له.قالت: "أكثر شيء تعلمه ابني في الحصص الأولى هي الثقة بالنفس وعدم الخجل من إعاقته، ومحاولاته الواضحة للقيام بكل احتياجاته، وهو ما يمثل تخفيفًا عن والديه لاسيما أنه في يومًا ما سيصبح وحيدًا فلا بد أن يعتاد على الاعتماد على نفسه".أوضحت أن ذلك الفصل أغناها عن الذهاب إلى مركز تأهيل بسبب احتوائه على كل ما يحتاجه متعدد الإعاقة في المركز، مشيرة إلى أن هناك كشوفات دورية بجانب بطاقة التأمين الصحي التي كفلت له العلاج على نفقة الدولة.خبير تربوي: متعددي الإعاقة سيصبحون أفراد منتجون في المجتمعكمال مغيث، الخبير التربوي، قال إن فصول متعددي الإعاقة هي خطوة حقيقية لدمج كل فئات المجتمع في التعليم وتقليل نسب الأمية فيه، مشيرًا إلى توفير تعليم مجاني حكومي لفئة متعددي الإعاقة يعطيهم دفعة للبدء والاستمرار في التعليم.وأشار إلى أن هؤلاء الأطفال من متعددي الإعاقة سيصبحون يومًا ما منتجين في المجتمع بسبب ثقتهم في نفسهم التي منحتهم إياها مسيرة التعليم التي يخوضونها حاليًا، من خلال مساوتهم بأقرانهم الذين يذهبون يوميًا إلى الدراسة حتى وإن كان شكل ونظام التعليم مختلف.