2641 إصابة جديدة و58 وفاة بكورونا بالنمسا

سجلت وزارة الصحة النمساوية،2641 إصابة جديدة و58 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وذكر بيان لوزارة الصحة، اليوم الأحد، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 322 ألفا و463 إصابة، تعافى منها 281 ألفا و106 آلاف حالة بينما توفي 4473 حالة.وأشار إلى أن أعلى الإصابات تم تسجيلها فى ولاية النمسا العليا وبلغت 658 حالة تليها العاصمة فيينا 492 حالة، والنمسا السفلى مسجلة 403 حالات وستيريا 302 حالة بينما جاءت أقل الحالات في بورجنلاند وبلغت 57 حالة.