قرار بصرف «بدل انتقال» لهؤلاء الطلاب

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بصرف بدل انتقال لطلاب المدارس الفنيه بأنواعها ومراحلها بقرية أبو منقار، وذلك لتخفيف العبء عليهم وعلى ذويهم.جاء ذلك خلال تفقده اليوم لمدرسه الفرافرة الثانوية الزراعية؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية، ضمن جولته التفقديه لمركز الفرافرة يرافقه السيد يوسف مرزوق، رئيس المركز، حيث وجه بعرض احتياجات المدرسة من مشروعات منتجه كصوب زراعيه وإنتاج حيواني، وذلك لتحويلها الي مدرسة منتجه، مؤكدا بضروره الاهتمام بالنماذج الناجحة في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي للتعلم منها وتطويرها.كما تفقد «الزملوط» مشروع زراعه نبات الخروع المقام على مساحة 40 فدانًا تحت إشراف المدرسة، حيث وجه بدراسة وعرض تدبير مزرعه أخرى لإنتاج زيت الخروع الذي يعد من الزيوت ذات العائد الاقتصادي المرتفع لاستخدامه في العديد من الصناعات الطبية وغيرها.