زيادة أعداد المصابين بـ«كورونا» في رام الله

أعلنت وزارة الصحة في مدينة رام الله، اليوم الأحد، عن ازدياد مطرد في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، ممن يحتاجون إلى العلاج في غرف العناية المكثفة في المستشفيات.وقال مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة، الدكتور نجي نزال، لإذاعة «صوت فلسطين»، إن محافظة جنين تشهد ازديادًا في أعداد المصابين بفيروس كورونا.وأضاف «نزال» أن «أعداد المرضى المنومين في قسم كورونا بمستشفى جنين حتى يوم أمس، بلغ 53 مريضًا، بينهم 11 كانوا بحاجة للعناية المكثفة»، مشيرا إلى أنه تم إضافة 7 أسرة للعناية المركزة في المستشفى.وتابع: «تم أيضًا افتتاح أقسام جديدة لعلاج كورونا في مستشفى الخليل الحكومي، لمساعدة مستشفى دورا في تقديم الخدمة والعلاج اللازمين لكافة المرضى».ونوه بأن هناك بعض المرضى تظهر عليهم أعراض شديدة لـ«كورونا»، مبينًا أنه تم رفع كفاءة المستشفيات كافة من ناحية الأسرة ومن ناحية لوجستية، من خلال تزويدها بالأكسجين السائل المساعد لمحطات توليد الأكسجين، بعد أن أصبحت هذه المحطات غير كافية؛ نظرًا للزيادة المرتفعة في الإصابات.