وفقًا للقانون الجديد.. 5 شروط لترخيص وحدات الطعام المتنقلة

حدد قانون تنظيم وحدات الطعام المتنقلة، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، عددًا من الشروط في الترخيص، يضمن التأكيد على أن هذه الوحدة ستعمل في نطاق قانوني محكم باللوائح والقوانين.ويحدد الترخيص في القانون الآتي:- مدة الترخيص بما لا يقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد.- نوع المشروع المزمع تنفيذه واستخدام الوحدة للتسويق له.- النطاق الجغرافي للنشاط والوحدة المتنقلة.- الاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التى يتعين توافرها في الوحدة حسب نوعها.- يكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويًا، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص.