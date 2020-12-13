محكمة إيرانية تُصدر حكمًا بالسجن 15 عامًا ضد ناشطتين

حكمت السلطات الإيرانية على ناشطتين في مجال حقوق المرأة، اعتقلتهما قوات استخبارات الحرس الثوري الإيراني صيف 2018، بالسجن 15 عامًا، وحرمانهما من بعض الأنشطة الاجتماعية، حسب قناة «العربية».يذكر أنه تم الإفراج عن الناشطتين الحقوقيتين بكفالة من العنبر (2- أ) بسجن إيفين، في منتصف أكتوبر الماضي، بعد أن اعتقلهما ضباط استخبارات الحرس الثوري في صيف عام 2018.يشار إلى أن اعتقال الناشطتين في مجال حقوق المرأة، والذي تزامن مع بدء موجة الضغط القضائي على المحامين وناشطات حقوق المرأة، أثار احتجاجات واسعة من قبل نشطاء المجتمع المدني داخل إيران وخارجها.