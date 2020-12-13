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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الصحة» توضح طرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:06 م
ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم
فاتن خديوى
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كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، وذلك من خلال العمل على قياس الضغط بصفة دورية والكشف المبكر.

ولفتت الصحة، في «إنفوجراف»، إلى تشخيص ارتفاع ضغط الدم وفقًا لقياسات متعددة لضغط الدم فى عدة مناسبات منفصلة وفي توقيتات منفصلة.

ونصحت بضرورة استبدال ملح الطعام بالليمون والخل والتوابل، والامتناع عن الأغذية المعلبة مثل الصلصة، وعدم الإفراط فى استهلاك ملح الطعام.

وطالبت بضرورة الإكثار من تناول الخضار والفواكة الطازجة، وممارسة الرياضة وتقليل الوزن، والامتناع عن التدخين.

وأوضحت أن العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، في انتظار المترددين يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، ويمكن معرفة أماكن العيادات المتنقلة الأقرب لكم من خلال تطبيق «صحة مصر».

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