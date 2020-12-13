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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

إحالة المتهمين بقتل صائغ لسرقته بالسلام للجنايات

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:32 ص
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة السلام، اليوم، بإحالة المتهمين بقتل صاحب محل مصوغات بهدف سرقته بالسلام لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين "ر. ز"، و"ع.ا"، و"م.ع"، أقروا بارتكابهم جريمة قتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد وذلك بطعنه عدة طعنات حتى فارق الحياة بعد أسبوع من ارتكاب الحادث.

وأقر المتهمون بأن المتهمة الثالثة كانت صديقة لزوجة المجنى عليه، وأخبرتهم بأن زوجته لديها مصوغات ذهبية كثيرة تتعدى الكيلو جرام، وطلبت منا ارتكاب جريمة السرقة وتقسيم المسروقات بالتساوي.

وأضافوا بأن المتهمة الثالثة طلبت من زوجة المجنى عليه الخروج معها لشراء ملابس، وأعطتنا نسخة من مفتاح المنزل، وأثناء محاولتنا البحث عن المسروقات تفاجئنا بأن المجنى عليه، متواجد بالشقة فاضطررنا لطعنة لنتمكن من الهروب.

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بوصول صاحب محل مصوغات مصاب بعدة طعنات، وبأجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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