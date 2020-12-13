الإمارات ونيجيريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما

وقّعت دولة الإمارات وجمهورية نيجيريا الاتحادية، مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في جميع المجالات، خصوصًا السياسية والاقتصادية والثقافية والقضائية والأمنية.وقال سفير الإمارات لدى نيجيريا فهد عبيد محمد التفاق - في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات «وام»، اليوم الأحد - إن المذكرة تشجع التعاون في المجال التجاري والاستثماري بين البلدين، وتبادل الخبرات ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات، ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين البلدين.وقع على المذكرة من جانب دولة الإمارات، السفير فهد التفاق، ومن الجانب النيجيري، جيفري أونياما، وزير الشئون الخارجية.تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الإمارات ونيجيريا بدأت عام 1982، وجرى افتتاح سفارة الدولة لدى أبوجا في عام 2009، وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 1.45 مليار دولار أمريكي عام 2019.