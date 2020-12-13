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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«تشريعية النواب» توافق على اتفاقيات دولية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:25 ص
النائب إيهاب الطماوي
النائب إيهاب الطماوي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في اجتماعها صباح اليوم، برئاسة النائب إيهاب الطماوي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق بصفتها المقترض، و"جي بي مورجان يوروب ليمتد"، بصفته المنظم الرئيسي المفوض للأولى ومؤسسات مالية أخرى محددة بصفتهم المفوضون الأصليون بمبلغ 20 و553 و630 و885 و1 يورو الموقعة بتاريخ 1382020.

ووافقت اللجنة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة الموقعة في القاهرة 3092019.

كما وافقت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020 بشان الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع فى القاهرة بتاريخ 2292020.

وأخيرا وافقت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الأفريقى رقم 12020 المعتمد بتاريخ 1452020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.

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