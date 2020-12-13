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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تتابع عملية تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:22 ص
منال عوض
منال عوض
حسام فهمي
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أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، انتظام سير عملية تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء والتى تتم بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، بعد مد المهلة الخاصة بتلقى الطلبات لمدة شهر إضافى تنتهى فى 31 ديسمبر الجارى، وفقًا لما جاء من توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء استجابة لرغبات المواطنين والتيسير عليهم.

ووجهت المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظًا علي سلامة الجميع، موجهة أيضًا بتنظيم عملية تلقى الطلبات للحد من الازدحام ومراعاة المسافات الآمنة والتهوية الجيدة، مؤكدة على إتمام كافة الإجراءات الخاصة بذلك الملف.

وناشدت عوض المواطنين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة والاستفادة من المهلة التى تم مدها لاستيفاء كافة الإجراءات لتقنين أوضاعهم.

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