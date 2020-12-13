ليبيا تسجل 21 وفاة و899 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأحد، تسجيل 899 إصابة جديدة و21 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في عموم ليبيا، في حين تماثلت 1056 حالة للشفاء.وقال المركز، في بيان عبر حسابه بموقع فيسبوك، إنه استلم 5454 عينة من المختبرات المنتشرة في مختلف المناطق الليبية، جاءت 4555 منها عينة سالبة، و899 موجبة بواقع (677 جديدة و222 مخالطة)، وذلك بعد توقف المركز، أمس السبت، عن إعلان أرقام الإصابات لأعمال صيانة في المختبرات.وبهذا الإعلان يصل إجمالي الإصابات إلى 90 ألفا و779 حالة، ما زالت 28 ألفا و585 منها نشطة، فيما تعافى 60 ألفا و895 مصابا، وتوفي 1299 آخرون، منذ وصول الفيروس إلى ليبيا في مارس الماضي.