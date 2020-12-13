إقليم كردستان العراق يتخطى 100 ألف إصابة بكورونا

بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إقليم كردستان المستجد 100 ألف و129 حالة إصابة، منها 35 ألفا و640 في أربيل، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد.وقالت الوزارةـ في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز»ـ إن عدد حالات الشفاء من الفيروس بلغ 64 ألفا و431 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 3282 حالة.