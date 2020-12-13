58 ألفًا إجمالي إصابات كورونا في سنغافورة

بلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في في سنغافورة 58 ألفا و320 حالة، بعد تسجيل 7 حالات خلال 24 ساعة الماضية، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة السنغافورية اليوم الأحد.وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة "توداي أونلاين" السنغافورية، أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، وتم اكتشافها في الحجر الصحي عند وصولها، ولم تُسجل أيضا حالات وفاة جديدة، ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 29 وفاة، بينما تعافى 58 ألفا و197 حالة.