1.5 مليار لتطوير شبكات توزيع «كهرباء جنوب القاهرة»

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة، لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.وأشار إلى أن الوزارة تكثف جهودها نظرًا لما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ واستمرار عمليات التنمية الشاملة فى كافة محافظات مصر، والتوجيهات بتوفير البنية التحتية السليمة وتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بهذه المحافظات لتلبية احتياجات التطور فى استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة.وفى هذا الصدد، ففى نطاق قطاعات شبكات القاهرة، والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (1.7) مليون مشترك، نجحت الشركة فى تحقيق عدد من الإنجازات وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 حتى أكتوبر 2020، متضمنة تنفيذ أعمال توسعات وإحلال وتجديد بتكلفة إجمالية (1،5) مليار جنيه لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة، إلى جانب الاهتمام الكبير بعمليات تأهيل مراكز خدمة العملاء (كأعمال مدنية- ومنظومات رقمية مميكنة) فإن الشركة تعمل على تسريع الإجراءات من خلال خدمة الشباك الواحد.وسعيًا لإرضاء العملاء بتطوير الخدمات المقدمة من الشركة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة، وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال، فقد تم تطوير مراكز خدمة العملاء بالشركة، حيث تم تطوير برنامج خدمة العملاء الموجود بجميع إدارات الشركة من خلال استحداث خدمة الشباك الواحد لتقديم جميع خدمات الشركة من خلاله، بحيث يتعامل المشترك مع شباك واحد للحصول على الخدمة، وذلك عن طريق إنشاء أكثر من شباك واحد فى نفس الإدارة لتقديم الخدمة من خلاله، حيث تم تطبيق ذلك النظام فى جميع إدارات الشركة بعدد (50) إدارة فرعية، وتم مراجعة التوقيتات الزمنية بأداء جميع الخدمات التي تقدمها الشركة والتي تم الاتفاق عليها مع الشركة القابضة وباقي شركات التوزيع.كما تم إنشاء إدارة لخدمة المستثمرين بقطاعات شبكات القاهرة بمدينة المعادى لخدمة المستثمرين فقط، وذلك لإنهاء إجراءات المستثمرين الذين تقع استثماراتهم فى نطاق الشركة، وتسهيل وتقليل زمن الإجراءات لأقصى مدى، حيث تم تخفيض الحد الأقصى لفترة الدورة المستندية الخاصة بتوصيل التيار الكهربائي لتصبح إلى (18) يوما.كما أن هناك برنامج القراءة الموحد الذى يهدف إلى تقليل الأخطاء البشرية، عن طريق أخذ صورة للعداد على الطبيعة لمطابقتها بالقراءة، وتم تفعيل البرنامج فى جميع إدارات الشركة بعدد (50) إدارة فرعية.وحول السداد الإلكتروني (خلال الفترة من يونيو 2014 حتى أكتوبر 2020) فقد بلغ عدد عمليات السداد الإلكتروني للعدادات الميكانيكية والرقمية فى نطاق عمل الشركة عدد (2،2 مليون) عملية سداد، بإجمالي حوالي (580 مليون) جنيه.وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار (خلال الفترة من يونيو 2014 حتى أكتوبر 2020) تم تحصيل مبلغ وقدره حوالى 1 مليار جنيه لكمية طاقة كهربية تقدر بـ(260) مليون ك.و.س بقطاعات شبكات القاهرة، ويجرى تكثيف حملات التفتيش على سرقات التيار.وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سرعة تنفيذ خطط التطوير مع الحفاظ على الجودة العالية ورفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته، مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام.