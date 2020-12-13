بايدن ينصح مواطنيه بارتداء الكمامات لتقليل أعداد المصابين بكورونا

كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الأحد، على حسابه الرسمي بـ"تويتر" عن أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات خلال الـ 100 يوم الأولى، لتقليل أعداد المصابين بفيروس كورونا.وغرد بايدن على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "لن ينهي أول 100 يوم لي أزمة COVID-19، لكن يمكننا إبطاء انتشاره وإنقاذ الأرواح والعودة إلى حياتنا مع أحبائنا".وفى وقت سابق، دعا الرئيس المنتخب جو بايدن الأمريكيين مرة أخرى إلى ارتداء الأقنعة خلال الأيام المائة الأولى من إدارته للحد من انتشار الفيروس، واصفًا ارتداء الأقنعة بأنه "عمل وطنى".