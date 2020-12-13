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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الوزراء» ينفي نقص الأرز بمنافذ التموين: المخزون يكفي عدة أشهر

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:25 ص
الأرز
الأرز
محمد إبراهيم
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كشف المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء حقيقة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن نقص الكميات المعروضة من الأرز بالمنافذ التموينية، موضحا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقال المركز، في بيان اليوم، إنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقص الكميات المعروضة من الأرز بالمنافذ التموينية بأي محافظة من محافظات الجمهورية، مُوضحةً انتظام ضخ كميات وفيرة من كافة السلع التموينية بما فيها الأرز بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، وأن المخزون الاستراتيجي من الأرز آمن ويكفي حاجة المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مُشددةً على شن حملات تفتيش يومية على موزعي التموين لمنع التلاعب في السلع أو احتكارها.

وفي سياق متصل، أكدت أن هناك مخزونًا استراتيجيًا من السلع الأساسية لدى المنافذ التموينية يكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، مثل الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والبقوليات، والشاي، وغيرها من السلع التي يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية شهريًا، فضلًا عن طرح كميات كبيرة من السلع المختلفة ليختار صاحب البطاقة التموينية من بينها، وفقًا لاحتياجات أسرته، وكذلك عدد الأفراد المقيدين على البطاقة الخاصة به.

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