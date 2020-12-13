«حمدوك» عن زيارته إثيوبيا: نسعى لتحقيق السلام والاستقرار

قال رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، إنه يسعى من خلال زيارته لإثيوبيا؛ لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.وغرد رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»: «إنني أتطلع إلى إجراء مناقشات مثمرة حول المسائل السياسية والإنسانية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، والتي تخدم مستقبل السلام والاستقرار والازدهار لأشقائنا والمنطقة».وغادر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبدالله حمدوك، الأحد، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة تستغرق يومين، وفق الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء السودانية على «فيسبوك».