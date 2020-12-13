وفاة طبيبة الأشعة بمستشفى السنطة بكورونا

نعت نقابة الأطباء بالغربية الدكتورة سمر أبوزيد، أخصائية الأشعة التشخيصية بمستشفى السنطة بمحافظة الغربية، التي توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد داخل الحجر الصحي بمستشفى المنشاوي العام.وكانت الطبيبة الراحلة قد ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ أسبوعين، متمثلة فى ارتفاع في دراجات الحرارة وضيق فى التنفس، وجرى أخذ عينة طبية منها، وجاءت النتيجة إيجابية، وتم عزلها داخل مستشفى المنشاوي العام، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها داخل العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي إلى أن وافتها المنية.