«الداخلية» تستبعد نيجيرية للخارج وتحرم يمنية من الجنسية المصرية

أصدَرت وزارة الداخلية 3 قرارات بأرقام 1881، و1886، و1891 لسنة 2020، متعلقة بالجنسية، تتضمن حرمان سيدة يمنية من الجنسية المصرية، وإبعاد نيجيرية خارج البلاد.وجاءت القرارات كالتالي:- تحرم سباء حسين صالح على الأنسي، يمنية الجنسية، من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها، وذلك لدواعٍ أمنية.- تبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة FERANMI RASHID ATADENIJI، نيجيرية الجنسية، من مواليد 25 ديسمبر 1982.- يرفض طلب إياد حسين شعبان حسونة، فلسطيني الجنسية، من مواليد 13 ديسمبر 1978، اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالده، لدواعٍ أمنية، ونُشرت القرارات في الوقائع المصرية.