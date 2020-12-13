أنستازيا تكشف تفاصيل أول أعمالها الغنائية (فيديو)

كشفت الراقصة الاستعراضية أنستازيا، لـ"الدستور"، عن انتهائها من تسجيل أولى أغنياتها وتستعد لطرحها يوم 25 ديسمبر الجاري، وتتعاون فيها مع فريق عمل من روسيا، والتي تم تصويرها في روسيا، وتعد هذه الأغنية هي الأولى لها على مستوى الاحتراف في عالم الغناء.وعن ظهور راقصات جديدات يتصدرن "التريند"، أوضحت أنها لا تشعر بالغيرة عند ظهور راقصات جديدان لأن كل راقصة لها مكانتها وجمهورها حسب وجهة نظرها، مؤكدة أن مصر بوابة الفن في العالم العربي ولا يوجد مثل الجمهور في مصر ودعمهم الدائم للفن، يشار إلى أن "أنستازيا" اشتهرت في مصر باحترافها الرقص الشرقي، وشاركت في عدد من الأعمال الفنية وقدمت العديد من الحفلات والأفراح التي عرفت الجمهور بها.