1.83 مليون إجمالى إصابات كورونا فى إيطاليا

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 1.83 مليون حالة إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد بلغ 64 ألفا و36، موضحا أن عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد- 19" الذي يسببه الفيروس، وصل إلى 08. 1 مليون.وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 45 أسبوعًا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.