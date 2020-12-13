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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الأعمال الأفارقة» تشارك في مشروع تطوير القوى العاملة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:16 ص
الدكتورة مها محجوب
الدكتورة مها محجوب
علا العلاف
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كرم اتحاد الصناعات بالتعاون مع المعونة الأمريكية، الخبراء الذين شاركوا في مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات "WISE program" وعمل دليل تطبيق برامج التعيين وإعادة التدريب والاستبقاء على العاملين.

أيضا، كرمت الدكتورة مها محجوب، رئيس لجنة العمل والمسؤولية الاجتماعيه بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة "EABA"، على مشاركتها ومساهمتها في هذا البرنامج بصفتها خبير معتمد من المنظمات الدولية، حيث ساهمت في وضع نظام للموارد البشرية وإعداد الدليل لمساعدة الشركات في إعادة الهيكلة والتطوير التنظيمي والمساعدة في حل المشكلات المتعلقة بنقص المهارات ودوران العمالة عن طريق تعزيز قدرات الشركات لتعيين وتدريب والاستبقاء على قوة عمل تتسم بالكفاءة والاستقرار.

وأكدت محجوب السعي دوما للتعاون مع كافة الجهات الداخلية والدولية والقارية من أجل خلق منظومة عمل وعمال تتواكب مع متطلبات العصر الحديث وبناء الاقتصاديات الحديثة في الدول الناشئة والمجتمعات التي تقدم على البناء والتطوير المستدام في ظل التحديات.

وشددت على الحرص على تقديم يد العون في هذا المجال الهام والحيوي لكل راغبي العمل والعمال والموظفين في مصر والقارة الإفريقية التي نحرص على توحيد أوجه التعاون المشترك معها داخل منظومة واستراتيجية الجمعية.

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