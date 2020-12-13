فلسطين تُعلن موعد استلام لقاح «كورونا»

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، أن وزارة الصحة تعمل بكافة جهودها لوصول لقاح «كورونا» في أقرب فرصة ممكنة إلى البلاد.وأشار «كيلة»، في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين»، إلى أن اللقاح من المقرر أن يصل في أول العام الجديد، لافتة إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية؛ دربت الطواقم على كيفية التعامل معه.ولفتت إلى أن الشرائح التي سيكون لها الأولوية في الحصول على اللقاح، هى القطاع الصحي والمرضى المزمنين ومرضى السرطان، ومن هم فوق سن 60 عامًا، مشيرةً إلى أن الوزارة تُجري اتصالاتها مع جميع الشركات التي تم الاعتراف بها من منظمة الصحة العالمية.وأوضحت: أن «المنظمة العالمية وافقت على أربعة لقاحات ونحن في تواصل مع شركاتها، وسوف نحصل على جزء من اللقاح من خلال مؤسسة جافي التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أسوه بكافة الدول المماثلة لنا من حيث الدخل القومي»، مضيفة:«نحن سجلنا وأصبحنا أعضاء في مؤسسة كوفاكس التي ستوزع بعدالة هذا اللقاح».ونوهت بأن «الوزارة ليس لديها ثلاجات للحفاظ على لقاح فايزر الأمريكي إلا ثلاجة واحدة، والوزارة تقوم في الدراسات اللازمة لاستقطاب اللقاح المناسب لأبناء الشعب الفلسطيني.وحول الحالة الوبائية في فلسطين، قالت «الكيلة: «إن ارتفاع الإصابات في محافظات الوطن ينذر بأنّ الوضع الوبائي خطير وسياسة الإغلاق التي اتخذناها في بعض المحافظات كانت سياسة حكيمة"، لافتةً إلى أنّ الحالة الوبائية ستكون صعبة جدًا إذا لم يكن هناك التزام من قبل المواطنين».ونوهت بأن هناك ارتفاعًا في إصابات «كورونا» تظهر عليهم أعراض بشكل قوي، فمعظم المرضى الذين توفوا بأمراض مزمنة وسرطانية، ومرضى الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى وصول المريض للمستشفى في مراحل مرضه الأخيرة.