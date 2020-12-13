«جولن» يُثير جنون السلطات الأمنية في تركيا ضد المواطنين

اعتقلت السلطات التركية 33 شخصًا بحجة ارتباطهم بالداعية التركي فتح الله جولن، الذي يتهمه النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عام 2016.وأشارت صحيفة «توداي زمان» التركية، بأن نيابة أنقرة أصدرت أوامر الاعتقال التي شملت 14 شخصًا تم فصلهم من عملهم بموجب مراسيم الطوارئ، و19 لا يزالون يعملون كحراس وكتاب سجن وبالوحدات الجنائية المختلفة.وشنت قوات أمن النظام حملات مداهمة في إسطنبول وإزمير وأسكيهشير وأماسيا وبولو وأكسراي وغازي عنتاب وإسبرطة وقهرمان مرعش وشانلي أورفة، واعتقلت 29 منهم.يذكر أن النظام التركي يشن حملة اعتقالات وتسريح من العمل بحق معارضيه، شملت مختلف مؤسسات الدولة سواء في الصحافة أو الجامعات أو الشرطة أو الجيش أو القضاء وغيرها؛ بحجة محاولة الانقلاب منتصف يوليو عام 2016.